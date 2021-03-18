В работе Telegram и Wikipedia произошел сбой

В работе мессенджера Telegram и сайта Wikipedia.org. Сайт и сервис сбоили в течение получаса.

Сбои в Telegram начались примерно в 16:30 и продолжались в течение восьми минут, после чего приложение возобновило работу. Позже оно вновь начало сбоить около 16:50 в течение нескольких минут. При этом, в Украине наблюдалась разная ситуация по работе приложения, как в разных местах страны, так и у разных провайдеров. В целом же по Европе сбои в различных странах.

Сайт Downdetector получил от пользователей до 800 отчетов о сбоях в Telegram в период с 16:20 до 16:55.

Также наблюдались проблемы с подключением к Wikipedia. При запросе к сайту не происходило подключение. Downdetector сообщает о 50 уведомлениях о сбоях в работе сайта.