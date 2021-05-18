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В YouTube стався глобальний збій, відчутний і в Україні

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Києва, Вівторок 18 травня 2021 15:01
В YouTube стався глобальний збій, відчутний і в Україні Фото: в YouTube стався глобальний збій (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок вдень, 18 травня, в роботі платформи YouTube стався глобальний збій. Проблеми в роботі сервісу фіксуються і в Україні.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

На проблеми в роботі YouTube скаржаться користувачі Німеччини, Британії, Росії та інших країн.

В YouTube стався глобальний збій, відчутний і в Україні

Так, найчастіше у користувачів виникають складнощі при перегляді відео, на цю проблему скаржаться 63% людей. Також є проблеми з роботою сайту, на які скаржаться 34% користувачів, а у 1% користувачів виникають складнощі зі входом на сервіс.

Нагадаємо, 9 березня глобальний збій стався Facebook, Instagram, Whatsapp та Facebook працюють у соціальних мережах.

До цього збій стався в роботі Telegram і сайту Wikipedia. Месенджер і сайт працювали з перебоями протягом півгодини.

А днем раніше масштабний збій стався в роботі Google. По всьому світу перестав працювати пошук, А також виникали проблеми з роботою сервісів.

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