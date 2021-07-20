YouTube позволит оставлять чаевые авторам канала: как будет работать новая функция
Фото: YouTube вводит функцию, которая позволит оставлять чаевые авторам (Getty Images)
Видеохостинг Youtube анонсировал новую функцию "Super Thanks", которая сейчас находится на стадии тестирования. Уже вскоре пользователи платформы смогут давать чаевые создателям контента.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Пока известно, что функция разрешает давать чаевые авторам видеороликов в размере от 2 до 50 долларов (или эквивалент в региональной покупке). При выборе одного из четырех вариантов, зритель увидит на экране анимацию, которая будет изображать праздничные шарики и конфетти.
Стоит отметить, что новая функция тестировалась в течение года и в начале называлась "Viewer Applause", однако позже ее переименовали на "Super Thanks". В настоящее время обновление доступно в 68 странах для компьютеров, Android и iOS.