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YouTube позволит оставлять чаевые авторам канала: как будет работать новая функция

Новина українською →
США , Вторник 20 июля 2021 22:37
YouTube позволит оставлять чаевые авторам канала: как будет работать новая функция Фото: YouTube вводит функцию, которая позволит оставлять чаевые авторам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг Youtube анонсировал новую функцию "Super Thanks", которая сейчас находится на стадии тестирования. Уже вскоре пользователи платформы смогут давать чаевые создателям контента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Пока известно, что функция разрешает давать чаевые авторам видеороликов в размере от 2 до 50 долларов (или эквивалент в региональной покупке). При выборе одного из четырех вариантов, зритель увидит на экране анимацию, которая будет изображать праздничные шарики и конфетти.

YouTube позволит оставлять чаевые авторам канала: как будет работать новая функция

Стоит отметить, что новая функция тестировалась в течение года и в начале называлась "Viewer Applause", однако позже ее переименовали на "Super Thanks". В настоящее время обновление доступно в 68 странах для компьютеров, Android и iOS.

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