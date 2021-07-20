YouTube дозволить залишати чайові авторам каналу: як працюватиме нова функція
Фото: YouTube запроваджує функцію, яка дозволить залишати чайові авторам (Getty Images)
Відеохостинг Youtube анонсував нову функцію "Super Thanks", яка наразі перебуває на стадії тестування. Вже незабаром користувачі платформи матимуть змогу давати чайові творцям контенту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Наразі відомо, що функція дозволяє давати чайові авторам відеороликів у розмірі від 2 до 50 доларів (або еквівалент в регіональній купівлі). Під час вибору одного з чотирьох варіантів, глядач побачить на екрані анімацію, яка зображатиме святкові кульки й конфеті.
Варто відзначити, що нова функція тестувалась протягом року й на початку мала назву "Viewer Applause", втім пізніше її перейменували на "Super Thanks". Наразі оновлення доступно в 68 країнах для комп’ютерів, Android і iOS.