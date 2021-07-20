YouTube дозволить залишати чайові авторам каналу: як працюватиме нова функція

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Наразі відомо, що функція дозволяє давати чайові авторам відеороликів у розмірі від 2 до 50 доларів (або еквівалент в регіональній купівлі). Під час вибору одного з чотирьох варіантів, глядач побачить на екрані анімацію, яка зображатиме святкові кульки й конфеті.

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Варто відзначити, що нова функція тестувалась протягом року й на початку мала назву "Viewer Applause", втім пізніше її перейменували на "Super Thanks". Наразі оновлення доступно в 68 країнах для комп’ютерів, Android і iOS.