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YouTube дозволить залишати чайові авторам каналу: як працюватиме нова функція

Новость на русском →
США , Вівторок 20 липня 2021 22:37
YouTube дозволить залишати чайові авторам каналу: як працюватиме нова функція Фото: YouTube запроваджує функцію, яка дозволить залишати чайові авторам (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відеохостинг Youtube анонсував нову функцію "Super Thanks", яка наразі перебуває на стадії тестування. Вже незабаром користувачі платформи матимуть змогу давати чайові творцям контенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Наразі відомо, що функція дозволяє давати чайові авторам відеороликів у розмірі від 2 до 50 доларів (або еквівалент в регіональній купівлі). Під час вибору одного з чотирьох варіантів, глядач побачить на екрані анімацію, яка зображатиме святкові кульки й конфеті.

Варто відзначити, що нова функція тестувалась протягом року й на початку мала назву "Viewer Applause", втім пізніше її перейменували на "Super Thanks". Наразі оновлення доступно в 68 країнах для комп’ютерів, Android і iOS.

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