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YouTube планує посилити захист підлітків на платформі: що зміниться

Четвер 02 листопада 2023 18:52
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YouTube планує посилити захист підлітків на платформі: що зміниться Фото: YouTube планує посилити захист підлітків на платформі: що зміниться (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відеохостинг YouTube планує посилити захист підлітків. Платформа обмежить повторні рекомендації відео, які можуть нашкодити дітям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог YouTube.

Як пояснюється в блозі, йдеться про відео, які, наприклад, можуть спровокувати проблеми із зображенням тіла, ті, що порівнюють фізичні характеристики або ж ідеалізують певні типи фігури, певну вагу й так далі.

Зазначається, що деякі з вищезгаданих відео можуть бути нешкідливими, якщо їх переглянути один раз, втім, вони можуть стати проблемою, коли діти повторно переглядають один й той самий тип контенту.

Спочатку обмеження почнуть працювати в США. В інших країни - вже з наступного року.

Що ще?

Відеохостинг оновить функцію нагадувань "зробити перерву" кожні 60 хвилин і "час спати". Нагадування стане візуально помітнішим й частіше відображатиметься неповнолітнім.

Також платформа розширить свої панелі кризових ресурсів, таких як, наприклад, гарячі лінії допомоги. Вони стануть повносторінковими, якщо глядач переглядатиме відео із самогубством, самоушкодженням чи розладом харчування.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що відеохостинг почав розгортати ініціативу боротьби з блокувальниками реклами на своїй платформі по всьому світу.

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