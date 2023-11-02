ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

YouTube планирует усилить защиту подростков на платформе: что изменится

Четверг 02 ноября 2023 18:52
UA EN RU
YouTube планирует усилить защиту подростков на платформе: что изменится Фото: YouTube планирует усилить защиту подростков на изменившейся платформе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг YouTube планирует ужесточить защиту подростков. Платформа ограничит повторные рекомендации видео, которые могут навредить детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог YouTube.

Как объясняется в блоге, речь идет о видео, которые, например, могут спровоцировать проблемы с изображением тела, те, что сравнивают физические характеристики или идеализируют определенные типы фигуры, определенный вес и так далее.

Отмечается, что некоторые из вышеупомянутых видео могут быть безвредными, если их посмотреть один раз, впрочем, они могут стать проблемой, когда дети повторно просматривают один и тот же тип контента.

Сначала ограничения начнут работать в США. В других странах - уже со следующего года.

Что еще?

Видеохостинг обновит функцию напоминаний "сделать перерыв" каждые 60 минут и "время спать". Напоминание станет визуально более заметным и чаще будет отображаться несовершеннолетним.

Также платформа расширит свои панели кризисных ресурсов, таких как, например, горячие линии помощи. Они станут полностраничными, если зритель будет просматривать видео с самоубийством, самоповреждением или расстройством питания.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что видеохостинг начал разворачивать инициативу по борьбе с блокировщиками рекламы на своей платформе по всему миру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
YouTube
NEWS
Что такое позиционная война и высоки ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте
Что такое позиционная война и высоки ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше