Youtube навсегда отказался от ежегодного итогового видео Rewind

Компания YouTube приняла решение отказаться от ежегодного итогового выпуска Rewind. Последние годы видеоролики вызвали у зрителей лишь негативную реакцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TubeFilter .

По мнению пользователей сети и СМИ, соответствующее решение было принято из-за того, что последние два выпуска Rewind получили лишь негативные отзывы от зрителей.

Видеоролик 2018 года получил 3 млн предпочтений и 19 млн дизлайков;

Видеоролик 2019 года получил 3,4 млн рублей и 9,5 млн дизлайков.

Компания, со своей стороны, отмечает, что платформа стала слишком массивной, в связи с чем невозможно поместить все достижения авторов контента за год в один единый видеоролик.

Возможно, причиной отмены Rewind стало и то, что большинство популярных блогеров начали создавать собственные подобные версии видео, в которых демонстрировали свои достижения за год.