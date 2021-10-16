Youtube назавжди відмовився від щорічного підсумкового відео Rewind

Компанія YouTube прийняла рішення відмовитись від щорічного підсумкового випуску Rewind. Останні роки відеоролики викликали у глядачів лише негативну реакцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TubeFilter .

На думку користувачів мережі й ЗМІ, відповідне рішення було прийнято через те, що останні два випуски Rewind отримали лише негативні відгуки від глядачів.

Відеоролик 2018 року отримав 3 млн вподобань й 19 млн дизлайків;

Відеоролик 2019 року отримав 3,4 млн вподобань й 9,5 млн дизлайків.

Компанія, зі свого боку, відзначає, що платформа стала занадто масивною, у зв’язку з чим неможливо помістити усі досягнення авторів контенту за рік в один єдиний відеоролик.

Можливо, причиною скасування Rewind стало й те, що більшість популярних блогерів почали створювати власні подібні версії відео, у яких демонстрували свої досягнення за рік.