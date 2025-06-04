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YouTube більше не працює на цих iPhone: перевірте свій прямо зараз!

Середа 04 червня 2025 16:45
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YouTube більше не працює на цих iPhone: перевірте свій прямо зараз! Мільйони користувачів iPhone залишаться без YouTube (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google оновила додаток YouTube для iOS і iPadOS, одночасно підвищивши мінімальні системні вимоги. Унаслідок цього ходу підтримку одразу кількох популярних моделей iPhone і iPad було припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що змінилося

Нова версія додатка YouTube під номером 20.22.1, доступна в App Store, виглядає як звичайне оновлення з формулюванням "виправлення помилок і поліпшення продуктивності". Однак за лаштунками - більш важлива зміна: застосунок тепер вимагає мінімум iOS і iPadOS 16.

Це означає, що пристрої, які не підтримують iOS 16, більше не зможуть запускати останню версію YouTube і отримувати оновлення.

Які моделі більше не підтримуються:

  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (першого покоління)
  • iPad Air 2
  • iPad mini 4

Що це означає для користувачів

Користувачі цих моделей не зможуть оновити застосунок YouTube, і згодом можуть зіткнутися з обмеженнями в роботі сервісу, включно з помилками відтворення і неможливістю входу в акаунт.

Особливо це може торкнутися власників старих iPad, які часто використовуються дітьми та підлітками виключно для перегляду YouTube.

Повний список підтримуваних пристроїв можна знайти в офіційному документі підтримки Apple.

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