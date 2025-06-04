YouTube більше не працює на цих iPhone: перевірте свій прямо зараз!
Компанія Google оновила додаток YouTube для iOS і iPadOS, одночасно підвищивши мінімальні системні вимоги. Унаслідок цього ходу підтримку одразу кількох популярних моделей iPhone і iPad було припинено.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Що змінилося
Нова версія додатка YouTube під номером 20.22.1, доступна в App Store, виглядає як звичайне оновлення з формулюванням "виправлення помилок і поліпшення продуктивності". Однак за лаштунками - більш важлива зміна: застосунок тепер вимагає мінімум iOS і iPadOS 16.
Це означає, що пристрої, які не підтримують iOS 16, більше не зможуть запускати останню версію YouTube і отримувати оновлення.
Які моделі більше не підтримуються:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (першого покоління)
- iPad Air 2
- iPad mini 4
Що це означає для користувачів
Користувачі цих моделей не зможуть оновити застосунок YouTube, і згодом можуть зіткнутися з обмеженнями в роботі сервісу, включно з помилками відтворення і неможливістю входу в акаунт.
Особливо це може торкнутися власників старих iPad, які часто використовуються дітьми та підлітками виключно для перегляду YouTube.
Повний список підтримуваних пристроїв можна знайти в офіційному документі підтримки Apple.
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