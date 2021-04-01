YouTube готовит новый дизайн без счетчика дизлайков

Видеохостинг YouTube готовит несколько вариантов дизайна, где не будет видно дизлайков. Новый дизайн готовится по просьбе производителей контента.
Об этом компания сообщила на своем официальном аккаунте в Twitter.
"В ответ на запросы авторов мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков", - говорится в сообщении.
При этом производители контента, как и раньше, смогут видеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. При этом другие пользователи все равно могут ставить лайки и дизлайки.
Фото: новый дизайн YouTube (twitter.com/YouTube)
Напомним, ранее сообщалось, что YouTube запускает в США сервис коротких видео для конкуренции с TikTok. В частности, сервис Shorts позволит записывать вертикальные видео, которые можно приправить спецэффектами и звуковыми дорожками, взятыми из музыкальной библиотеки.
До этого Европейская организация по защите прав потребителей подала жалобу на социальную сеть TikTok. Она ее обвинила в нарушении прав пользователей. В заявлении говорится, что сеть на защищает несовершеннолетних от опасного контента.