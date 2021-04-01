YouTube готовит новый дизайн без счетчика дизлайков

"В ответ на запросы авторов мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков", - говорится в сообщении.

При этом производители контента, как и раньше, смогут видеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. При этом другие пользователи все равно могут ставить лайки и дизлайки.

Фото: новый дизайн YouTube (twitter.com/YouTube)