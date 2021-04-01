YouTube готує новий дизайн без лічильника дизлайків

Відеохостинг YouTube готує декілька варіантів дизайну, де не буде видно дизлайків. Новий дизайн готується на прохання виробників контенту.
Про це компанія повідомила на своєму офіційному акаунті в Twitter.
"У відповідь на запити авторів ми тестуємо кілька нових дизайнів, які не відображають загальнодоступний лічильник дизлайків", - йдеться в повідомленні.
При цьому виробники контенту, як і раніше, зможуть бачити точну кількість лайків і дизлайків в YouTube Studio. При цьому інші користувачі все одно можуть ставити лайки і дизлайки.
Фото: новий дизайн YouTube (twitter.com/YouTube)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що YouTube запускає в США сервіс коротких відео для конкуренції з TikTok. Зокрема, сервіс Shorts дозволить записувати вертикальні відео, які можна приправити спецефектами і звуковими доріжками, взятими з музичної бібліотеки.
До цього Європейська організація із захисту прав споживачів подала скаргу на соціальну мережу TikTok. Вона її звинуватила в порушенні прав користувачів. У заяві говориться, що мережа на захищає неповнолітніх від небезпечного контенту.