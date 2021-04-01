YouTube готує новий дизайн без лічильника дизлайків

"У відповідь на запити авторів ми тестуємо кілька нових дизайнів, які не відображають загальнодоступний лічильник дизлайків", - йдеться в повідомленні.

При цьому виробники контенту, як і раніше, зможуть бачити точну кількість лайків і дизлайків в YouTube Studio. При цьому інші користувачі все одно можуть ставити лайки і дизлайки.

Фото: новий дизайн YouTube (twitter.com/YouTube)