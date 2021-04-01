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YouTube готує новий дизайн без лічильника дизлайків

Автор: РБК-Україна

Відеохостинг YouTube готує декілька варіантів дизайну, де не буде видно дизлайків. Новий дизайн готується на прохання виробників контенту.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному акаунті в Twitter.

"У відповідь на запити авторів ми тестуємо кілька нових дизайнів, які не відображають загальнодоступний лічильник дизлайків", - йдеться в повідомленні.

При цьому виробники контенту, як і раніше, зможуть бачити точну кількість лайків і дизлайків в YouTube Studio. При цьому інші користувачі все одно можуть ставити лайки і дизлайки.

Фото: новий дизайн YouTube (twitter.com/YouTube)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що YouTube запускає в США сервіс коротких відео для конкуренції з TikTok. Зокрема, сервіс Shorts дозволить записувати вертикальні відео, які можна приправити спецефектами і звуковими доріжками, взятими з музичної бібліотеки.

До цього Європейська організація із захисту прав споживачів подала скаргу на соціальну мережу TikTok. Вона її звинуватила в порушенні прав користувачів. У заяві говориться, що мережа на захищає неповнолітніх від небезпечного контенту.

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