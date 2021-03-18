YouTube запускает в США сервис коротких видео для конкуренции с TikTok

YouTube запускает на своей платформе в США услугу потокового видео в коротком формате. Это даст возможность видеосервису лучше конкурировать с популярной соцсетью TikTok.

Услуга "Shorts" позволяет пользователям записывать удобные для мобильных устройств вертикальные видео, которые можно приправить спецэффектами и звуковыми дорожками, взятыми из музыкальной библиотеки.

"Начиная с сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких недель, мы постепенно будем расширять нашу бета-версию Shorts в США", - заявил YouTube в своем блоге 18 марта, добавив, что это повлияет и на новые функции сервиса, такие как добавление текста в определенные точки видео.

YouTube в сентябре прошлого года запустил эту функцию в Индии после запрета на TikTok на одном из крупнейших рынков. Сейчас "Shorts" ежедневно регистрируют более 6,5 миллиарда просмотров во всем мире, сообщает YouTube.