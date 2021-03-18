ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

YouTube запускает в США сервис коротких видео для конкуренции с TikTok

Новина українською → США, Четверг 18 марта 2021 18:04
YouTube запускает в США сервис коротких видео для конкуренции с TikTok Фото: YouTube приложение в телефоне (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

YouTube запускает на своей платформе в США услугу потокового видео в коротком формате. Это даст возможность видеосервису лучше конкурировать с популярной соцсетью TikTok.

Об этом сообщает Reuters.

Услуга "Shorts" позволяет пользователям записывать удобные для мобильных устройств вертикальные видео, которые можно приправить спецэффектами и звуковыми дорожками, взятыми из музыкальной библиотеки.

"Начиная с сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких недель, мы постепенно будем расширять нашу бета-версию Shorts в США", - заявил YouTube в своем блоге 18 марта, добавив, что это повлияет и на новые функции сервиса, такие как добавление текста в определенные точки видео.

YouTube в сентябре прошлого года запустил эту функцию в Индии после запрета на TikTok на одном из крупнейших рынков. Сейчас "Shorts" ежедневно регистрируют более 6,5 миллиарда просмотров во всем мире, сообщает YouTube.

Напомним, компания Google сообщила пользователям YouTube, которые проживают за пределами США, что с июня 2021 года начнет взымать с них налоги. Ставка будет меньше, если подать декларацию.

Накануне седьмой годовщины оккупации Крыма видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым". В частности, заблокирована возможность проведения прямых эфиров и публикации новых видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество интернет
NEWS
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм