Не защищает подростков от скрытых угроз: в Еврокомиссию подали жалобу на TikTok

Европейская организация по защите прав потребителей подала жалобу на социальную сеть TikTok. Она ее обвинила в нарушении прав пользователей.

В заявлении говорися, что соцсеть не обеспечивает защиту несовершеннолетних от опасного контента.

"TikTok не может защитить детей и подростков от скрытых угроз, рекламы и потенциально вредного контента на своей платформе. BEUC и ее члены выступают за всестороннее расследование политики и действий TikTok, чтобы обеспечить соблюдение прав потребителей в ЕС", - отмечается в документе.

Также в организации недовольны политикой соцсети в области авторских прав на видео, которые записывают пользователи.

"Условия авторского права столь же несправедливы, поскольку они дают TikTok безвозвратное право использовать, распространять и воспроизводить видео, опубликованные пользователями, без какого-либо вознаграждения", - говорится в сообщении.