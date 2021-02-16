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Не защищает подростков от скрытых угроз: в Еврокомиссию подали жалобу на TikTok

Новина українською → Брюссель, Вторник 16 февраля 2021 14:25
Не защищает подростков от скрытых угроз: в Еврокомиссию подали жалобу на TikTok Фото: TikTok (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейская организация по защите прав потребителей подала жалобу на социальную сеть TikTok. Она ее обвинила в нарушении прав пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В заявлении говорися, что соцсеть не обеспечивает защиту несовершеннолетних от опасного контента.

"TikTok не может защитить детей и подростков от скрытых угроз, рекламы и потенциально вредного контента на своей платформе. BEUC и ее члены выступают за всестороннее расследование политики и действий TikTok, чтобы обеспечить соблюдение прав потребителей в ЕС", - отмечается в документе.

Также в организации недовольны политикой соцсети в области авторских прав на видео, которые записывают пользователи.

"Условия авторского права столь же несправедливы, поскольку они дают TikTok безвозвратное право использовать, распространять и воспроизводить видео, опубликованные пользователями, без какого-либо вознаграждения", - говорится в сообщении.

Напомним, США отстрочили блокировку социальной сети TikTok на территории страны.

Ранее сообщалось, что пакистанский телекоммуникационный регулятор заявил о блокировании китайской соцсети и приложения TikTok.

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