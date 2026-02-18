ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

YouTube, Google, Cloudflare і не тільки: у роботі сервісів стався масштабний збій

Середа 18 лютого 2026 08:00
UA EN RU
YouTube, Google, Cloudflare і не тільки: у роботі сервісів стався масштабний збій Фото: пік збою в багатьох сервісах був приблизно о 03:30 ночі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 18 лютого сотні тисяч користувачів по всьому світу поскаржилися на збої в роботі таких сервісів, як Google, YouTube, Cloudflare і в багатьох інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу відстеження збоїв Downdetector.

Читайте також: Що таке Cloudflare і чому його збій паралізував найбільші сайти світу

Згідно з сервісом, цієї ночі кількість скарг від користувачів перевищила понад 500 000 осіб. Збої мали глобальний характер і були зафіксовані в різних країнах світу.

Зокрема, люди скаржилися, що не можуть отримати доступ до пошуковика Google, поштового сервісу Gmail, відеохостингу YouTube та інших платформ.

Також від користувачів надходила інформація про проблеми в роботі гіперскейлерів - AWS і Cloudflare, що могло вплинути вплинути на роботу тисяч сайтів і додатків, які працюють завдяки цим сервісам.

YouTube, Google, Cloudflare і не тільки: у роботі сервісів стався масштабний збій

Судячи з динаміки звернень, збої тривали близько 3-4 годин, а пік скарг був орієнтовно о 3:30 ночі.

Так, наприклад, у піковий період тільки в США було зареєстровано понад 320 000 скарг від користувачів про проблеми в роботі відеохостингу YouTube. Перебої спостерігалися також в Індії, Британії, Австралії та Мексиці.

Через деякий час у компанії повідомили про усунення проблеми, яка вплинула на доступ до платформи для обміну відео.

Зокрема, під час збоїв, YouTube для деяких користувачів відображався порожнім, а в додатках YouTube, YouTube Music і YouTube Kids відео не завантажувалися. Через кілька годин після старіння проблеми кількість скарг скоротилася до нуля.

Інші подібні інциденти

Нагадаємо, що в листопаді та грудні глобальний провайдер Cloudflare кілька разів переживав масштабний збій.

Останній такий випадок стався рано вранці 5 грудня, через що користувачі масово скаржилися в соцмережах, що не можуть відкрити низку сервісів і сайтів.

Також ми писали, що 16 жовтня 2025 року масштабний збій стався в роботі YouTube. Проблеми спостерігалися по всьому світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google YouTube
Новини
Переговори в Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"
Переговори в Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"