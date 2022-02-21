Youtube добавил индикатор для прямых трансляций

Благодаря индикатору, пользователям будет проще найти каналы, которые ведут прямую трансляцию.

Индикатор представлен в форме кольца со словом "Live" вокруг изображения профиля канала. Достаточно нажать на иконку, чтобы вас автоматически подключило к прямой трансляции.

В то же время, как и функция, так и оформление могут показаться знакомыми, поскольку данная возможность уже давно используется на трансляциях TikTok или же Instagram.

Впрочем, недавний раздел с короткими видео подтверждает, что Youtube продолжает черпать вдохновение у своих конкурентов.