Youtube добавил индикатор для прямых трансляций

Разработчики видеохостинга Youtube продолжают обновлять интерфейс платформы. В этот раз добавили специальный индикатор для прямых трансляций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.
Благодаря индикатору, пользователям будет проще найти каналы, которые ведут прямую трансляцию.
Индикатор представлен в форме кольца со словом "Live" вокруг изображения профиля канала. Достаточно нажать на иконку, чтобы вас автоматически подключило к прямой трансляции.
В то же время, как и функция, так и оформление могут показаться знакомыми, поскольку данная возможность уже давно используется на трансляциях TikTok или же Instagram.
Впрочем, недавний раздел с короткими видео подтверждает, что Youtube продолжает черпать вдохновение у своих конкурентов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что YouTube запустит функцию телемагазина до конца 2022 года.
Тем временем видеохостинг, а также TikTok, больше всех используют пользовательские данные, а также передают их третьим лицам.