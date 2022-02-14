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На YouTube появится телемагазин

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Понедельник 14 февраля 2022 17:26
На YouTube появится телемагазин Фото: на YouTube появится телемагазин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг YouTube запустит функцию телемагазина. Она станет доступной для всех уже до конца 2020 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Youtube.

Тестирование функции началось еще летом 2021 года.

"Покупки в режиме реального времени предлагают зрителям интерактивную среду, в которой они могут общаться с создателями, пока они предлагают новые продукты, представляют эксклюзивные предложения или обсуждают свои последние покупки", - заявил директор по продуктам YouTube Нил Мохан.

Более того, видеохостинг продолжит развивать свое направление с короткими видеороликами, которое получило название YouTube Short. Компания заявляла о намерении инвестировать в авторов соответствующего контента на протяжении 2022 года.

Также в планах и внедрение технологии NFT, которая откроет для пользователей новые возможности для заработка.

"Мы считаем, что новые технологии, такие как блокчейн и NFT, позволят авторам установить более глубокие отношения со своими поклонниками. Вместе они смогут сотрудничать в новых проектах и зарабатывать деньги такими способами, которые ранее были невозможны", - заявили в компании.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что YouTube и TikTok больше всех используют пользовательские данные, а также передают их третьим лицам.

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