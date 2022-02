На YouTube появится телемагазин

Тестирование функции началось еще летом 2021 года.

"Покупки в режиме реального времени предлагают зрителям интерактивную среду, в которой они могут общаться с создателями, пока они предлагают новые продукты, представляют эксклюзивные предложения или обсуждают свои последние покупки", - заявил директор по продуктам YouTube Нил Мохан.

Более того, видеохостинг продолжит развивать свое направление с короткими видеороликами, которое получило название YouTube Short. Компания заявляла о намерении инвестировать в авторов соответствующего контента на протяжении 2022 года.

Также в планах и внедрение технологии NFT, которая откроет для пользователей новые возможности для заработка.