Youtube додав індикатор для прямих трансляцій

Розробники відеохостингу Youtube продовжують оновлювати інтерфейс платформи. Цього разу додали спеціальний індикатор для прямих трансляцій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.
Завдяки індикатору, користувачам буде простіше знайти канали, які ведуть пряму трансляцію.
Індикатор представлений у формі кільця зі словом "Live" навколо зображення профілю каналу. Досить натиснути на іконку, щоб вас автоматично підключило до прямої трансляції.
Водночас, як і функція, так і оформлення можуть здатися знайомими, оскільки дана можливість вже давно використовується на трансляціях TikTok або ж Instagram.
Втім, недавній розділ з короткими відео підтверджує, що Youtube продовжує черпати натхнення у своїх конкурентів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що YouTube запустить функцію телемагазину до кінця 2022 року.
Тим часом відеохостинг, а також TikTok, найбільше використовують дані користувача, а також передають їх третім особам.