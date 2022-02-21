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Youtube додав індикатор для прямих трансляцій

Автор: Сергій Пишкін

Розробники відеохостингу Youtube продовжують оновлювати інтерфейс платформи. Цього разу додали спеціальний індикатор для прямих трансляцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Завдяки індикатору, користувачам буде простіше знайти канали, які ведуть пряму трансляцію.

Індикатор представлений у формі кільця зі словом "Live" навколо зображення профілю каналу. Досить натиснути на іконку, щоб вас автоматично підключило до прямої трансляції.

Водночас, як і функція, так і оформлення можуть здатися знайомими, оскільки дана можливість вже давно використовується на трансляціях TikTok або ж Instagram.

Втім, недавній розділ з короткими відео підтверджує, що Youtube продовжує черпати натхнення у своїх конкурентів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що YouTube запустить функцію телемагазину до кінця 2022 року.

Тим часом відеохостинг, а також TikTok, найбільше використовують дані користувача, а також передають їх третім особам.

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