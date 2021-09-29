Видеохостинг YouTube будет блокировать контент, который направлен против вакцинации. Дезинформация касаемо прививки против коронавируса перерастает в ошибочное представление о вакцинах в целом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Youtube .

"Сегодня на YouTube мы расширяем нашу политику по противодействию дезинформации в медицине, добавляя новые рекомендации относительно вакцин, которые вводятся, которые одобрены и подтверждены как безопасные и эффективные местными органами здравоохранения и ВОЗ", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что видеохостинг будет блокировать контент, в котором утверждается, что одобренные ВОЗ вакцины могут вызвать хронические последствия, или же они не являются достаточно эффективными. Также запрещается дезинформация относительно веществ, которые содержатся в препаратах.

Новая политика YouTube распространяется не только на плановые прививки, но и на общие положения о вакцинах.