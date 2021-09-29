YouTube блокуватиме контент, який спрямований проти вакцинування

Відеохостинг YouTube блокуватиме контент, який спрямований проти вакцинації. Дезінформація щодо щеплення проти коронавірусу переростає в помилкове уявлення про вакцини в цілому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Youtube .

"Сьогодні на YouTube ми розширюємо нашу політику з протидії дезінформації в медицині, додаючи нові рекомендації щодо вакцин, які вводяться, які схвалені і підтверджені як безпечні та ефективні місцевими органами охорони здоров'я і ВООЗ", - пише пресслужба.

Зазначається, що відеохостинг блокуватиме контент, у якому стверджується, що схвалені ВООЗ вакцини можуть викликати хронічні наслідки, або ж вони не є достатньо ефективними. Також забороняється дезінформація щодо речовин, які містяться в препаратах.

Нова політика YouTube поширюється не лише на планові щеплення, але і на загальні положення про вакцини.