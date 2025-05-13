Його вже кличуть у АПЛ. Хто лідирує в гонці бомбардирів УПЛ за два тури до кінця чемпіонату

Хто очолює гонку бомбардирів УПЛ за два тури до фінішу? Один із гравців вже перевершив свій минулорічний результат і наблизився до особистого рекорду. Його переслідує конкурент, який не поступається за класом, але часу на погоню обмаль.
РБК-Україна розповідає, як виглядає таблиця найкращих снайперів після 28-го туру.
Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат - за крок до того, щоб вдруге поспіль завершити сезон УПЛ у статусі найкращого бомбардира. Після 28 турів він має у своєму активі 17 голів, два з яких - із пенальті.
Ванат провів 26 матчів у чемпіонаті, провівши на полі 1966 хвилин. Його найреальніший конкурент - півзахисник "Кривбасу" Єгор Твердохліб - відстає на чотири м’ячі. У 22 матчах він забив 13 голів, причому всі - з гри.
Топ-10 бомбардирів УПЛ після 28-го туру:
Нагадаємо, торік Ванат став найкращим бомбардиром УПЛ з 14 голами у 27 матчах. У поточному сезоні він уже перевершив цей показник і цілком може оновити власне досягнення.
Зазначимо, що Ванат перебуває у сфері інтересів клубів англійської Прем'єр-ліги.
За словами британського журналіста Фрейзера Флетчера, одразу кілька команд з АПЛ уважно стежать за виступами 23-річного українця.
Назви клубів поки не розголошуються, але Флетчер звертає увагу на результативність українця - у нинішньому сезоні нападник уже забив 21 м’яч за "біло-синіх" у всіх турнірах.
Контракт Ваната з "Динамо" чинний до 30 червня 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, вартість гравця наразі становить 11 мільйонів євро.
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