Його вже кличуть у АПЛ. Хто лідирує в гонці бомбардирів УПЛ за два тури до кінця чемпіонату

Головні бомбардири УПЛ станом на зараз

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат - за крок до того, щоб вдруге поспіль завершити сезон УПЛ у статусі найкращого бомбардира. Після 28 турів він має у своєму активі 17 голів, два з яких - із пенальті.

Ванат провів 26 матчів у чемпіонаті, провівши на полі 1966 хвилин. Його найреальніший конкурент - півзахисник "Кривбасу" Єгор Твердохліб - відстає на чотири м’ячі. У 22 матчах він забив 13 голів, причому всі - з гри.

Топ-10 бомбардирів УПЛ після 28-го туру:

Владислав Ванат ("Динамо") - 17 голів, 2 - з пенальті Єгор Твердохліб ("Кривбас") - 13 голів, 0 - з пенальті Георгій Судаков ("Шахтар") - 11 голів, 2 - з пенальті Олексій Гуцуляк ("Полісся") - 11 голів, 1 - з пенальті Олександр Філіппов ("Олександрія") - 10 голів, 1 - з пенальті Артем Бондаренко ("Шахтар") - 10 голів, 1 - з пенальті Амбросій Чачуа ("Карпати") - 10 голів, 0 - з пенальті Бруніньо ("Карпати") - 8 голів, 3 - з пенальті Пилип Будківський ("Зоря") - 8 голів, 1 - з пенальті Петар Мічин ("Зоря") - 8 голів, 0 - з пенальті

Нагадаємо, торік Ванат став найкращим бомбардиром УПЛ з 14 голами у 27 матчах. У поточному сезоні він уже перевершив цей показник і цілком може оновити власне досягнення.

Ванат може перейти в АПЛ

Зазначимо, що Ванат перебуває у сфері інтересів клубів англійської Прем'єр-ліги.

За словами британського журналіста Фрейзера Флетчера, одразу кілька команд з АПЛ уважно стежать за виступами 23-річного українця.

Назви клубів поки не розголошуються, але Флетчер звертає увагу на результативність українця - у нинішньому сезоні нападник уже забив 21 м’яч за "біло-синіх" у всіх турнірах.

Контракт Ваната з "Динамо" чинний до 30 червня 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, вартість гравця наразі становить 11 мільйонів євро.