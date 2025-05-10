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"Епіцентр" достроково виграв Першу лігу та дав шанс на УПЛ "Металісту 1925"

Кам'янець-Подільський, Субота 10 травня 2025 17:48
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"Епіцентр" достроково виграв Першу лігу та дав шанс на УПЛ "Металісту 1925" Фото: "Епіцентр" наступного сезону гратиме в УПЛ (ФК "Епіцентр")
Автор: Андрій Костенко

"Епіцентр" з Кам'янця-Подільського, який минулого тижня здобув право грати в УПЛ, в черговому турі оформив чемпіонство в Першій лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Професіональної футбольної ліги.

Команда з Хмельниччини теоретично могла фінішувати й другою в таблиці, що не завадило б їй підвищитися в класі. Але здобути мале "золото" українського футболу – справа престижу.

Для дострокової перемоги в турнірі підопічним Сергія Нагорняка треба було не програти вдома іншому претенденту на вихід до УПЛ – "Полтаві". Команда перевиконала це завдання, здобувши впевнену перемогу – 2:0.

"Полтава" в свою чергу, поразкою погіршила своє турнірне становище. У разі перемоги "містяни" змогли б відірватись від найближчих переслідувачів – "Металіста 1925" і "Кудрівки" – на 6 очок за 2 тури до завершення першості. Натоміть вони дозволили харків'янам не лише наздогнати себе за очками, а й випередити за додатковими показниками.

Отже "Металіст 1925" піднявся на другу сходинку, яка гарантує прямий вихід до УПЛ. Втім, попереду ще два тури, а в наступному - харківський колектив гратиме саме з "Епіцентром".

Загалом команди лідируючої групи в Першій лізі йдуть дуже щільно. На другу пряму путівку до еліти та на дві наступні сходинки в таблиці, які дають право на перехідні матчі, претендують чотири колективи. Окрім "Металіста 1925" та "Полтави", це "Кудрівка" з однойменного села Чернігівської області та "Агробізнес" з Волочиська, що на Хмельниччині.

Перша ліга, чемпіонська група, становище команд

  1. "Епіцентр" – 47 очок (20 матчів)
  2. "Металіст 1925" – 35 (20)
  3. "Полтава" – 35 (20)
  4. "Кудрівка" – 32 (19)
  5. "Агробізнес" – 32 (20)
  6. "Буковина" – 27 (20)
  7. "Металіст" – 27 (19)
  8. ЮКСА – 26 (20)

Раніше "Динамо" і "Шахтар" втратили очки у боротьбі за "золото" і "срібло" УПЛ.

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