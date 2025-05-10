"Епіцентр" достроково виграв Першу лігу та дав шанс на УПЛ "Металісту 1925"

"Епіцентр" з Кам'янця-Подільського, який минулого тижня здобув право грати в УПЛ, в черговому турі оформив чемпіонство в Першій лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Професіональної футбольної ліги .

Команда з Хмельниччини теоретично могла фінішувати й другою в таблиці, що не завадило б їй підвищитися в класі. Але здобути мале "золото" українського футболу – справа престижу.

Для дострокової перемоги в турнірі підопічним Сергія Нагорняка треба було не програти вдома іншому претенденту на вихід до УПЛ – "Полтаві". Команда перевиконала це завдання, здобувши впевнену перемогу – 2:0.

"Полтава" в свою чергу, поразкою погіршила своє турнірне становище. У разі перемоги "містяни" змогли б відірватись від найближчих переслідувачів – "Металіста 1925" і "Кудрівки" – на 6 очок за 2 тури до завершення першості. Натоміть вони дозволили харків'янам не лише наздогнати себе за очками, а й випередити за додатковими показниками.

Отже "Металіст 1925" піднявся на другу сходинку, яка гарантує прямий вихід до УПЛ. Втім, попереду ще два тури, а в наступному - харківський колектив гратиме саме з "Епіцентром".

Загалом команди лідируючої групи в Першій лізі йдуть дуже щільно. На другу пряму путівку до еліти та на дві наступні сходинки в таблиці, які дають право на перехідні матчі, претендують чотири колективи. Окрім "Металіста 1925" та "Полтави", це "Кудрівка" з однойменного села Чернігівської області та "Агробізнес" з Волочиська, що на Хмельниччині.

Перша ліга, чемпіонська група, становище команд