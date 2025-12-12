"Його люди були в захваті": Трамп знову стверджує, що Зеленському не подобається мирний план

Мирний план США і суперечки навколо нього

Нагадаємо, днями Дональд Трамп висловив своє розчарування Зеленським, оскільки президент нібито не прочитав мирний план США. Але незабаром стало відомо, що йшлося про оновлений варіант, який було покладено Зеленському буквально за годину або близько того до розмови з радниками Трампа.

Трохи згодом президент США дав інтерв'ю виданню Politico, де заявив, що Україні слід провести вибори президента. За його словами, нібито 82% українців вимагають укладення мирної угоди, а влада навпаки, "використовує війну, щоб не мати виборів".

У відповідь на заклики американського колеги, Зеленський заявив, що "готовий до виборів", але для цього має бути забезпечена безпека і змінено законодавство. До слова, глава держави вже попросив народних депутатів підготувати зміни, які б дозволили провести вибори під час воєнного стану.

Паралельно з цими заявами, Україна, США та Європа продовжують працювати над мирним планом. Зокрема, сторони обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки та документ, що визначає принцип післявоєнного відновлення.

Варто додати, що за словами Зеленського від 11 грудня, Вашингтон уже передав Києву проєкт гарантій безпеки, над яким триватиме робота.

Сам Трамп цієї ночі сказав, що США готові надати гарантії безпеки, оскільки це необхідний фактор для укладення угоди.

