Йод, навчання і не тільки. Кузін розповів про підготовку на випадок катастрофи на ЗАЕС

"Стосовно загальних рекомендацій, які є, то ми впродовж минулого, поточного року і зараз фокусуємося на заміні певних партій калію йодиду. Тому що ми розуміємо, що перші партії заїхали ще минулого року з обмеженим терміном придатності", - сказав Кузін.

За його словами, в більшості областей були проведені ситуаційні навчання, щоб протестувати нашу систему надання швидкої медичної допомоги, медицини катастроф і системи, яка відповідає за саме радіаційний моніторинг.

Також Україна отримала від партнерів велику кількість міжнародних протоколів, які дозволяють застосовувати сучасні методи лікування гострої променевої хвороби.

"Україна має свій протокол, але це протокол від 2006 року, тому зараз сформована робоча група, яка фіналізує й оновить національний протокол лікування гострої променевої хвороби", - розповів Кузін.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Раніше експерти МАГАТЕ заявили про виявлення протипіхотних мін на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції. Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, агентству відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях усередині.

Перед цим начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, розмістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попереджав, що російські окупанти можуть влаштувати теракт на ЗАЕС із викидом радіації. У Генштабі ЗСУ поінформували, що загарбники могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів.

Також зазначимо, що 24 липня окупанти перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин".