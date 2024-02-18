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Ймовірно, велика частина екіпажу "Цезаря Кунікова" загинула, - Плетенчук

Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергій Пишкін

Досить велика частина екіпажу великого десантного корабля (ВДК) "Цезаря Кунікова" загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Як відзначив Плетенчук, ворог намагається приховати свої втрати, у зв'язку з чим наразі невідомо, скільки росіян загинули внаслідок знищення корабля. Водночас обставини дозволяють припустити, що це була "досить велика" частина екіпажу. 

"Корабель - це така одиниця, яка в море сама не ходить. Відповідно, екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі - але, скоріш за все, в повному - був присутній на борту. Враховуючи погодні умови, час доби - все ж таки було темно - звісно, висока ймовірність, що досить велика частина екіпажа загинула. Швидкі забирали їх з берега, в якому стані - важко сказати", - пояснив речник ВМС. 

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У Головному управління розвідки (ГУР) показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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