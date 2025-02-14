Ймовірність витоку радіоактивних речовин на ЧАЕС є, але наразі фон у нормі, - головний інженер

Після влучання російського дрона в укриття ЧАЕС існує ймовірність виходу радіоактивних речовин. Проте наразі перевищення радіаційного фону не фіксується.
Про це розповів головний інженер Чорнобильської атомної станції Олександр Титарчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Інженер пояснив, що саркофаг вже достатньо старий і скоро йому було б 40 років. Він також зауважив, що світова спільнота виділяла кошти, щоб побудували безпечний новий конфайнмент, який є дорожчим і коштував багато сил і здоров'я для самих робітників.
"Це по-перше. По-друге, укриття (після влучання російського дрона - ред.) перестало виконувати свою функцію. Тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття", - розповів Титарчук.
Водночас він запевнив, що наразі ситуація на ЧАЕС контрольована.
Оновлено о 22:30.
За даними Київської міської державної адміністрації, радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в нормі, а перевищень не спостерігається
Фахівці постійно моніторять ситуацію, заміри здійснюються кожні 3 години.
"Міські служби тримають звʼязок з екстреними службами, задіяними до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС. У разі необхідності Київська аварійно-рятувальна служба готова надати допомогу", - пояснили в адміністрації.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 лютого, РФ атакувала ударним дроном укриття Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).
Президент України Володимир Зеленський розповів, що дрон РФ, який атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів, через що його не вдалось зафіксувати радарам.
Вже пізніше СБУ показала уламки дрона, який атакував ЧАЕС 14 лютого. Окупанти атакували станцію дроном типу "Шахед".
В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись, що відомо про наслідки атаки РФ на ЧАЕС.
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