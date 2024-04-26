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Ймовірність обвалу українського фронту зменшується, - естонська розвідка

Фото: ймовірність обвалу українського фронту зменшується (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія намагається використати останній проміжок часу до прибуття допомоги від США до України, однак наразі немає переваг на полі бою.

Про це розповів керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Ківісельг.

керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії

Ківісельг

 

Удари РФ по Україні

Від березня цього року російські окупанти активізували удари по українській енергетиці та збільшили кількість ударів по цивільній інфраструктурі. Зокрема терористи здійснюють повторні удари, які направлені на правоохоронців та рятувальників, які першими прибувають на місце ударів.

Крім того, російські окупанти почали бити по "Укрзалізниці". Це почалось відразу після оголошення США про новий пакет військової допомоги Україні.

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