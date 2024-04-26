Ймовірність обвалу українського фронту зменшується, - естонська розвідка

Удари РФ по Україні

Від березня цього року російські окупанти активізували удари по українській енергетиці та збільшили кількість ударів по цивільній інфраструктурі. Зокрема терористи здійснюють повторні удари, які направлені на правоохоронців та рятувальників, які першими прибувають на місце ударів.

Крім того, російські окупанти почали бити по "Укрзалізниці". Це почалось відразу після оголошення США про новий пакет військової допомоги Україні.

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