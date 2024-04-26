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Вероятность обвала украинского фронта уменьшается, - эстонская разведка

Фото: вероятность обрушения украинского фронта уменьшается (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия пытается использовать последний промежуток времени до прибытия помощи от США в Украину, однако пока нет преимуществ на поле боя.

Об этом рассказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

 

Удары РФ по Украине

С марта этого года российские оккупанты активизировали удары по украинской энергетике и увеличили количество ударов по гражданской инфраструктуре. В частности, террористы осуществляют повторные удары, направленные на правоохранителей и спасателей, которые первыми прибывают на место ударов.

Кроме того, российские оккупанты начали бить по "Укрзализныце". Это началось сразу после объявления США о новом пакете военной помощи Украине.

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