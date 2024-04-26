Ймовірність обвалу українського фронту зменшується, - естонська розвідка
Росія намагається використати останній проміжок часу до прибуття допомоги від США до України, однак наразі немає переваг на полі бою.
Про це розповів керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Минулий тиждень був відносно інтенсивним в Україні. Кількість російських атак зросла до 100 на добу в першій половині тижня і дещо знизилася в другій, залишившись на рівні 80 атак на добу", - сказав Ківісельг.
Завдаючи ударів, Росія намагається використати останній проміжок часу до прибуття західної військової техніки та боєприпасів.
Однак, за словами керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії, успіх РФ залишається регіональним, а можливість розвалу української оборони та фронту зменшується.
"Збройні сили РФ продовжують терористичні бомбардування мирного населення України, як у прикордонних районах, так і шляхом нанесення ударів по більших населених пунктах України. Метою є створення так званої безлюдної санітарної зони. Однак завдяки успішним операціям протиповітряної оборони Україна змогла скоротити використання російських дальніх бомбардувальників для нанесення глибоких ударів, а також знизила інтенсивність бомбардувальників за останній тиждень", - сказав Ківісельг.
Удари РФ по Україні
Від березня цього року російські окупанти активізували удари по українській енергетиці та збільшили кількість ударів по цивільній інфраструктурі. Зокрема терористи здійснюють повторні удари, які направлені на правоохоронців та рятувальників, які першими прибувають на місце ударів.
Крім того, російські окупанти почали бити по "Укрзалізниці". Це почалось відразу після оголошення США про новий пакет військової допомоги Україні.
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