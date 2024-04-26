Ймовірність обвалу українського фронту зменшується, - естонська розвідка

Росія намагається використати останній проміжок часу до прибуття допомоги від США до України, однак наразі немає переваг на полі бою.

Про це розповів керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Минулий тиждень був відносно інтенсивним в Україні. Кількість російських атак зросла до 100 на добу в першій половині тижня і дещо знизилася в другій, залишившись на рівні 80 атак на добу", - сказав Ківісельг.

Завдаючи ударів, Росія намагається використати останній проміжок часу до прибуття західної військової техніки та боєприпасів.

Однак, за словами керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії , успіх РФ залишається регіональним, а можливість розвалу української оборони та фронту зменшується.