Вероятность обвала украинского фронта уменьшается, - эстонская разведка

Россия пытается использовать последний промежуток времени до прибытия помощи от США в Украину, однако пока нет преимуществ на поле боя.

Об этом рассказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Прошлая неделя была относительно интенсивной в Украине. Количество российских атак возросло до 100 в сутки в первой половине недели и несколько снизилось во второй, оставшись на уровне 80 атак в сутки", - сказал Кивисельг.

Нанося удары, Россия пытается использовать последний промежуток времени до прибытия западной военной техники и боеприпасов.

Однако, по словам руководителя разведывательного центра Сил обороны Эстонии, успех РФ остается региональным, а возможность развала украинской обороны и фронта уменьшается.