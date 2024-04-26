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Вероятность обвала украинского фронта уменьшается, - эстонская разведка

Эстония, Пятница 26 апреля 2024 20:30
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Вероятность обвала украинского фронта уменьшается, - эстонская разведка Фото: вероятность обрушения украинского фронта уменьшается (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия пытается использовать последний промежуток времени до прибытия помощи от США в Украину, однако пока нет преимуществ на поле боя.

Об этом рассказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Прошлая неделя была относительно интенсивной в Украине. Количество российских атак возросло до 100 в сутки в первой половине недели и несколько снизилось во второй, оставшись на уровне 80 атак в сутки", - сказал Кивисельг.

Нанося удары, Россия пытается использовать последний промежуток времени до прибытия западной военной техники и боеприпасов.

Однако, по словам руководителя разведывательного центра Сил обороны Эстонии, успех РФ остается региональным, а возможность развала украинской обороны и фронта уменьшается.

"Вооруженные силы РФ продолжают террористические бомбардировки мирного населения Украины, как в приграничных районах, так и путем нанесения ударов по большим населенным пунктам Украины. Целью является создание так называемой безлюдной санитарной зоны. Однако благодаря успешным операциям противовоздушной обороны Украина смогла сократить использование российских дальних бомбардировщиков для нанесения глубоких ударов, а также снизила интенсивность бомбардировщиков за последнюю неделю", - сказал Кивисельг.

Удары РФ по Украине

С марта этого года российские оккупанты активизировали удары по украинской энергетике и увеличили количество ударов по гражданской инфраструктуре. В частности, террористы осуществляют повторные удары, направленные на правоохранителей и спасателей, которые первыми прибывают на место ударов.

Кроме того, российские оккупанты начали бить по "Укрзализныце". Это началось сразу после объявления США о новом пакете военной помощи Украине.

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