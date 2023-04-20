Ймовірність нових ударів висока. Україна працює над безпекою енергетики, - Герус

"Йдуть дискусії про додаткові резерви. Тобто, щоб було резервне обладнання про запас, якщо взимку знову буде масована ракетна атака", - каже Герус.

За його словами, в першу чергу ведеться діалог з міжнародними партнерами.

"Ми отримуємо допомогу, але її недостатньо. Нам потрібні додаткові ресурси для ремонту, відновлення енергосистеми. Зараз ідуть дискусії де саме цей ресурс отримати, щоб в українців було світло і тепло наступної зими", - розповів Герус.

На його думку, ймовірність нових ракетних ударів по Україні є досить високою.

"Це (ракетні удари - ред.) може бути навіть влітку, але восени велика ймовірність, що знову будуть масовані ракетні удари. Тому зараз ідуть такі обговорення як можна акумулювати фінансовий ресурс на відновлення енергосистеми й що може бути з тарифами", - додав Герус.

Нагадаємо, за даними українських військових вже цього червня Росія має намір почати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50. Через що ворог може активізувати удари по Україні восени.

Додамо, тим часом в ГУР вважають, що російські війська й далі продовжуватимуть свою тактику ракетного терору. Але докорінним чином вплинути ударами на українську економіку, логістику ворог вже не зможе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.