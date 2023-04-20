Вероятность новых ударов высока. Украина работает над безопасностью энергетики, - Герус

"Идут дискуссии о дополнительных резервах. То есть, чтобы было резервное оборудование в запасе, если зимой снова будет массирована ракетная атака", - говорит Герус.

По его словам, в первую очередь, ведется диалог с международными партнерами.

"Мы получаем помощь, но ее недостаточно. Нам нужны дополнительные ресурсы для ремонта, восстановления энергосистемы. Сейчас идут дискуссии, где именно этот ресурс получить, чтобы у украинцев было светло и тепло следующей зимой", - рассказал Герус.

По его мнению, вероятность новых ракетных ударов по Украине достаточно высока.

"Это (ракетные удары - ред.) может быть даже летом, но осенью велика вероятность, что снова будут массированы ракетные удары. Поэтому сейчас идут такие обсуждения, как можно аккумулировать финансовый ресурс на восстановление энергосистемы и что может быть с тарифами", - добавил Герус.

Напомним, по данным украинских военных уже в июне Россия намерена начать серийное производство крылатых ракет типа Х-50. Из-за чего враг может активизировать удары по Украине осенью.

Добавим, между тем в ГУР считают, что российские войска и дальше будут продолжать свою тактику ракетного террора. Но коренным образом повлиять ударами на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет.

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