Ймовірні заморозки та мокрий сніг. Синоптик сказала, коли українцям чекати похолодання

Найближчим часом погода принесе українцям дощі та подекуди - сильний вітер. Водночас попередні прогнози свідчать про те, що на Україну насувається холодна повітряна маса.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

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Якої погоди чекати найближчим часом

Експерт розповіла, що у середу, 2 квітня, практично на всій території України ймовірні дощі - від невеликих до помірних.

"Хіба що в західних областях у другій половині дня середи опади припиняться", - уточнила вона.

Синоптик зауважила, що на півночі та заході при цьому очікується сильний вітер північних напрямків. Можливі навіть штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

При цьому денна температура повітря передбачається достатньо високою (14-19 градусів за Цельсієм):

у східних областях;

у південній частині України;

у Дніпропетровській області.

На Волині та у Рівненській області температура повітря впродовж дня очікується на рівні 12-16 градусів вище нуля. У центральних областях - 10-14 градусів тепла.

У західній частині України переважно прохолодно - від 9 до 12 градусів вище нуля. У Вінницькій області - від 7 до 11 градусів тепла.

"Найхолоднішими очікуються завтра північні області, вдень лише +7+9 градусів", - зазначила Діденко.

Тим часом у Києві погода 2 квітня буде найімовірніше вологою - з періодичним дощем.

"Уважно - завтра в столиці рвучкий сильний вітер та низька температура повітря, вдень до +9 градусів", - повідомила метеоролог.

Вона розповіла також, що ближче до п'ятниці (4 квітня) у "прохолодних регіонах" України може дещо потеплішати.

Коли ймовірне похолодання в Україні

Згідно з актуальним прогнозом Діденко, на Україну насувається холодна повітряна маса. Очікується, що вона пошириться:

у західних областях - у суботу, 5 квітня;

практично на всій території країни - в неділю, 6 квітня.

"Похолодання на наступному тижні посилиться. Супроводжуватиметься ймовірними нічними заморозками, посиленням вітру та мокрим снігом", - додала синоптик.

Водночас вона наголосила, що такий прогноз є попереднім, тож потребуватиме уточнення.

"Тому, як завжди, уважно стежимо за щоденним розвитком синоптичної ситуації. І тримаємо неподалік товсті домашні штани, фліси, пухові куртки, черевики на товстій підошві, шапки... В автомобілях перевіряємо стан гуми, наявність лопат, роботу "двірників". Метеозалежним людям - ретельніша увага до здоров'я", - порадила експерт.

Прогноз від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)