Вероятны заморозки и мокрый снег. Синоптик сказала, когда украинцам ждать похолодания
В ближайшее время погода принесет украинцам дожди и местами - сильный ветер. Между тем предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что на Украину надвигается холодная воздушная масса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
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Какой погоды ждать в ближайшее время
Эксперт рассказала, что в среду, 2 апреля, практически на всей территории Украины вероятны дожди - от небольших до умеренных.
"Разве что в западных областях во второй половине дня среды осадки прекратятся", - уточнила она.
Синоптик отметила, что на севере и западе при этом ожидается сильный ветер северных направлений. Возможны даже штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
При этом дневная температура воздуха предполагается достаточно высокой (14-19 градусов по Цельсию):
- в восточных областях;
- в южной части Украины;
- в Днепропетровской области.
На Волыни и в Ровенской области температура воздуха в течение дня ожидается на уровне 12-16 градусов выше нуля. В центральных областях - 10-14 градусов тепла.
В западной части Украины преимущественно прохладно - от 9 до 12 градусов выше нуля. В Винницкой области - от 7 до 11 градусов тепла.
"Самыми холодными ожидаются завтра северные области, днем только +7+9 градусов", - отметила Диденко.
Тем временем в Киеве погода 2 апреля будет вероятнее всего влажной - с периодическим дождем.
"Внимательно - завтра в столице порывистый сильный ветер и низкая температура воздуха, днем до +9 градусов", - сообщила метеоролог.
Она рассказала также, что ближе к пятнице (4 апреля) в "прохладных регионах" Украины может несколько потеплеть.
Когда вероятно похолодание в Украине
Согласно актуальному прогнозу Диденко, на Украину надвигается холодная воздушная масса. Ожидается, что она распространится:
- в западных областях - в субботу, 5 апреля;
- практически на всей территории страны - в воскресенье, 6 апреля.
"Похолодание на следующей неделе усилится. Будет сопровождаться вероятными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом", - добавила синоптик.
В то же время она подчеркнула, что такой прогноз является предварительным, поэтому потребует уточнения.
"Поэтому, как всегда, внимательно следим за ежедневным развитием синоптической ситуации. И держим неподалеку толстые домашние штаны, флисы, пуховые куртки, ботинки на толстой подошве, шапки... В автомобилях проверяем состояние резины, наличие лопат, работу "дворников". Метеозависимым людям - более тщательное внимание к здоровью", - посоветовала эксперт.
Прогноз от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины март установил температурные рекорды и где прогрело до +25 градусов по Цельсию.
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