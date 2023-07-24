Їжа - не зброя. Борель розкритикував Росію за її удари по українських портах

Росія ризикує мільйони людей, оскільки вона використовує продукти харчування як свою зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter .

Він нагадав, що Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру щоденними цілеспрямованими атаками.

"Продовження використання Росією продуктів харчування у якості зброї і припинення Чорноморської зернової ініціативи впливає на глобальну продовольчу безпеку, наражаючи на ризик мільйони людей. Їжа - не зброя", - написав Боррель.

Атаки російських окупантів

Нагадаємо, російські окупанти ще на початку минулого тижня посилили обстріл території України. Під вогнем ворога перебувають переважно південні регіони.

Росіяни, зокрема, атакують портову інфраструктуру країни. Від їхніх ударів вже пошкоджено порти в Одеській області - ворог б'є по сховищах із зерном.

Остання атака окупантів відбулася сьогодні, 24 липня, уночі. Вони запустили по порту "Рені", який знаходиться на Дунаї, дрони-камікадзе "Шахед". З усіма деталями удару можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.