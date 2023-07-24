ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Їжа - не зброя. Борель розкритикував Росію за її удари по українських портах

Новость на русском →
Понеділок 24 липня 2023 21:25
Їжа - не зброя. Борель розкритикував Росію за її удари по українських портах Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія ризикує мільйони людей, оскільки вона використовує продукти харчування як свою зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.

Він нагадав, що Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру щоденними цілеспрямованими атаками.

"Продовження використання Росією продуктів харчування у якості зброї і припинення Чорноморської зернової ініціативи впливає на глобальну продовольчу безпеку, наражаючи на ризик мільйони людей. Їжа - не зброя", - написав Боррель.

Атаки російських окупантів

Нагадаємо, російські окупанти ще на початку минулого тижня посилили обстріл території України. Під вогнем ворога перебувають переважно південні регіони.

Росіяни, зокрема, атакують портову інфраструктуру країни. Від їхніх ударів вже пошкоджено порти в Одеській області - ворог б'є по сховищах із зерном.

Остання атака окупантів відбулася сьогодні, 24 липня, уночі. Вони запустили по порту "Рені", який знаходиться на Дунаї, дрони-камікадзе "Шахед". З усіма деталями удару можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Жозеп Боррель атака дронів Евросоюз Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року