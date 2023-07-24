Еда - не оружие. Боррель раскритиковал Россию за ее удары по украинским портам
Россия подвергает риску миллионы людей, поскольку она использует продукты питания в качестве своего оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.
Он напомнил, что Россия уничтожает украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру ежедневными целенаправленными атаками.
"Продолжающееся использование Россией продуктов питания в качестве оружия и прекращение Черноморской зерновой инициативы влияет на глобальную продовольственную безопасность, подвергая риску миллионы людей. Еда - не оружие", - написал Боррель.
Атаки российских оккупантов
Напомним, российские оккупанты еще на с начала прошлой недели усилили обстрелы территории Украины. Под огнем врага находятся преимущественно южные регионы.
Россияне, в частности, атакуют портовую инфраструктуру страны. От их ударов уже повреждены порты в Одесской области - враг бьет по хранилищам с зерном.
Последняя атака оккупантов состоялась сегодня, 24 июля, ночью. Они запустили по порту "Рени", который находится на Дунае, дроны-камикадзе "Шахед". Со всеми деталями удара можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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