ua ru
Пн, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еда - не оружие. Боррель раскритиковал Россию за ее удары по украинским портам

Новина українською →
Понедельник 24 июля 2023 21:25
Еда - не оружие. Боррель раскритиковал Россию за ее удары по украинским портам Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия подвергает риску миллионы людей, поскольку она использует продукты питания в качестве своего оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.

Он напомнил, что Россия уничтожает украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру ежедневными целенаправленными атаками.

"Продолжающееся использование Россией продуктов питания в качестве оружия и прекращение Черноморской зерновой инициативы влияет на глобальную продовольственную безопасность, подвергая риску миллионы людей. Еда - не оружие", - написал Боррель.

Атаки российских оккупантов

Напомним, российские оккупанты еще на с начала прошлой недели усилили обстрелы территории Украины. Под огнем врага находятся преимущественно южные регионы.

Россияне, в частности, атакуют портовую инфраструктуру страны. От их ударов уже повреждены порты в Одесской области - враг бьет по хранилищам с зерном.

Последняя атака оккупантов состоялась сегодня, 24 июля, ночью. Они запустили по порту "Рени", который находится на Дунае, дроны-камикадзе "Шахед". Со всеми деталями удара можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Жозеп Боррель атака дронов Евросоюз Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году