Їжа для мозку: топ-6 суперпродуктів, які варто їсти щодня

Щоб мозок працював ефективно, йому потрібне якісне "паливо". Ці 6 білкових перекусів допомагають підтримувати концентрацію, покращують памʼять і забезпечують стабільний рівень енергії протягом дня - без різких стрибків цукру в крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Консервований лосось

Лосось, завдяки своєму рожевому відтінку та насиченому смаку, багатий на білок і поживні речовини, що робить його ідеальною їжею для мозку. У 85-грамовій порції лосося міститься 22 г білка.

Лосось також є чудовим джерелом вітаміну D та омега-3 жирних кислот.

Омега -3 жирні кислоти є основним структурним компонентом мембран клітин мозку, які підтримують когнітивні функції, пам’ять та мозковий кровообіг.

Горіхи

Дослідження показують, що регулярне вживання різноманітних горіхів, від волоських до мигдалю, фундука та арахісу, пов’язане зі зниженням ризику когнітивного зниження та покращенням когнітивних функцій.

Арахіс містить достатню кількість білка - 7 г. Тоді як волоські відомі своїми корисними властивостями для мозку завдяки високому вмісту омега-3 жирних кислот.

Грецький йогурт з чорницею

Кремова текстура грецького йогурту в поєднанні із солодким, але терпким смаком чорниці забезпечує чудовий перекус між основними прийомами їжі, який може творити дива для здоров'я мозку.

Порція грецького йогурту містить 20 г білка. Пробіотики у ному сприяють взаємодії між кишечником і мозком, що може покращити когнітивне та психічне здоров'я.

Протизапальні властивості чорниці можуть знижувати ризик розвитку нейродегенеративних захворювань. До того ягоди сприяють підсиленню кровообігу в мозку, що покращує його роботу

Едамаме

Вживання рослинних джерел білка, таких як едамаме (соєві боби) - це ще один спосіб покращити функції мозку. Лише 1 склянка вареного едамаме містить 18 г повноцінного білка.

Окрім вмісту білка, едамаме також багатий на клітковину, фолієву кислоту, залізо, холін та ізофлавонами, які можуть бути корисними для мозку.

Дослідження показали, що соєві ізофлавони можуть покращувати когнітивні функції, зокрема пам'ять у дорослих.

Кіноа

Користь кіноа для мозку:

повноцінний білок - містить усі 9 незамінних амінокислот, необхідних для утворення нейромедіаторів (наприклад, серотоніну й дофаміну)

комплекс вітамінів групи B - зокрема B1, B6 і фолат, які потрібні для енергії мозку, памʼяті та настрою

магній - сприяє передачі нервових імпульсів і знижує стрес

залізо - покращує постачання мозку киснем, що важливо для концентрації

низький глікемічний індекс - стабілізує рівень цукру в крові, забезпечуючи рівну енергію для мозку без "спадів"

Яйця круто

Одне зварене круто яйце містить близько 6 г білка, тому з'ївши два, ви отримаєте до 12 г. Яйця також є чудовим джерелом холіну та лютеїну - поживних речовин, які підтримують здоров'я мозку. Дослідження показують, що більше споживання яєць у середньому віці пов'язане з кращими когнітивними здібностями в подальшому житті.

Холін у жовтку важливий для пам’яті та роботи нейромедіаторів (особливо ацетилхоліну). Якісний білок - підтримує здоров’я мозкових клітин і відновлення тканин.

Вітаміни групи B (B12, B6, фолат) у яйці необхідні для зменшення рівня гомоцистеїну, що пов’язаний із когнітивним зниженням.

Жири та лецитин - підтримують структуру клітинних мембран мозку.