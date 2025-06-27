Еда для мозга: топ-6 суперпродуктов, которые стоит есть ежедневно

Чтобы мозг работал эффективно, ему нужно качественное "топливо". Эти 6 белковых перекусов помогают поддерживать концентрацию, улучшают память и обеспечивают стабильный уровень энергии в течение дня - без резких скачков сахара в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Консервированный лосось

Лосось, благодаря своему розовому оттенку и насыщенному вкусу, богат белком и питательными веществами, что делает его идеальной пищей для мозга. В 85-граммовой порции лосося содержится 22 г белка.

Лосось также является отличным источником витамина D и омега-3 жирных кислот.

Омега-3 жирные кислоты являются основным структурным компонентом мембран клеток мозга, которые поддерживают когнитивные функции, память и мозговое кровообращение.

Орехи

Исследования показывают, что регулярное употребление различных орехов, от грецких до миндаля, фундука и арахиса, связано со снижением риска когнитивного снижения и улучшением когнитивных функций.

Арахис содержит достаточное количество белка - 7 г. Тогда как грецкие известны своими полезными свойствами для мозга благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот.

Греческий йогурт с черникой

Кремовая текстура греческого йогурта в сочетании со сладким, но терпким вкусом черники обеспечивает отличный перекус между основными приемами пищи, который может творить чудеса для здоровья мозга.

Порция греческого йогурта содержит 20 г белка. Пробиотики в ному способствуют взаимодействию между кишечником и мозгом, что может улучшить когнитивное и психическое здоровье.

Противовоспалительные свойства черники могут снижать риск развития нейродегенеративных заболеваний. К тому же ягоды способствуют усилению кровообращения в мозге, что улучшает его работу

Эдамаме

Употребление растительных источников белка, таких как эдамаме (соевые бобы) - это еще один способ улучшить функции мозга. Только 1 стакан вареного эдамаме содержит 18 г полноценного белка.

Кроме содержания белка, эдамаме также богат клетчаткой, фолиевой кислотой, железом, холином и изофлавонами, которые могут быть полезными для мозга.

Исследования показали, что соевые изофлавоны могут улучшать когнитивные функции, в частности память у взрослых.

Киноа

Польза киноа для мозга:

полноценный белок - содержит все 9 незаменимых аминокислот, необходимых для образования нейромедиаторов (например, серотонина и дофамина)

комплекс витаминов группы B - в частности B1, B6 и фолат, которые нужны для энергии мозга, памяти и настроения

магний - способствует передаче нервных импульсов и снижает стресс

железо - улучшает снабжение мозга кислородом, что важно для концентрации

низкий гликемический индекс - стабилизирует уровень сахара в крови, обеспечивая ровную энергию для мозга без "спадов"

Яйца вкрутую

Одно сваренное вкрутую яйцо содержит около 6 г белка, поэтому съев два, вы получите до 12 г. Яйца также являются отличным источником холина и лютеина - питательных веществ, которые поддерживают здоровье мозга. Исследования показывают, что большее потребление яиц в среднем возрасте связано с лучшими когнитивными способностями в дальнейшей жизни.

Холин в желтке важный для памяти и работы нейромедиаторов (особенно ацетилхолина). Качественный белок - поддерживает здоровье мозговых клеток и восстановление тканей.

Витамины группы B (B12, B6, фолат) в яйце необходимы для уменьшения уровня гомоцистеина, связанного с когнитивным снижением.

Жиры и лецитин - поддерживают структуру клеточных мембран мозга.