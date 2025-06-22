Їздив у Крим як паломник. Тихановський вперше зробив заяву про Україну

За словами Тихановського, він ніколи не був проросійським політиком, а завжди був білорусом.

"У мене був бізнес, у мене були офіси в Москві, Києві та компанія в Литві. І це все. Я ніколи не був проросійським, це фейки. Наш спільний ворог - це путінська влада. Поки вона не впаде, ніякої перемоги в Білорусі не буде", - сказав опозиціонер на пресконференції у Вільнюсі.

Тихановський також прокоментував свою поїздку до вже окупованого Росією Криму у 2017 році.

"Я тоді не був політиком і не замислювався про політичні питання, я їздив туди як паломник", - пояснив він.

Водночас опозиціонер додав, що "абсолютно підтримує Україну", а також українського президента.

"Президенту Зеленському випала така важка доля. Ось те, що я пережив, це ніщо порівняно з тим, що пережив він. Він для мене герой. Я його підтримую абсолютно і беззастережно", - сказав Тихановський.