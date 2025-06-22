Ездил в Крым как паломник. Тихановский впервые сделал заявление об Украине

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский впервые после освобождения из тюрьмы режима Александра Лукашенко сделал заявление об Украине, Крыме и украинском президенте Владимире Зеленском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское независимое медиа "Наша Нива".
По словам Тихановского, он никогда не был пророссийским политиком, а всегда был белорусом.
"У меня был бизнес, у меня были офисы в Москве, Киеве и компания в Литве. И это все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг - это путинская власть. Пока она не падет, никакой победы в Беларуси не будет", - сказал оппозиционер на пресс-конференции в Вильнюсе.
Тихановский также прокомментировал свою поездку в уже оккупированный Россией Крым в 2017 году.
"Я тогда не был политиком и не задумывался о политических вопросах, я ездил туда как паломник", - пояснил он.
В то же время оппозиционер добавил, что "абсолютно поддерживает Украину", а также украинского президента.
"Президенту Зеленскому выпала такая тяжелая судьба. Вот то, что я пережил, это ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня герой. Я его поддерживаю абсолютно и безоговорочно", - сказал Тихановский.
Сергей Тихановский - белорусский видеоблогер, который в 2019-2020 годах критиковал режим Лукашенко, а также объявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси. Однако после этого его арестовали, а его политическую инициативу продолжила жена - Светлана Тихановская.
В декабре 2021 года Сергею присудили 18 лет колонии по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании вражды. После 5 лет заключения Тихановский был неожиданно освобожден вчера, 21 июня, на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога в Минск.
Как заявлял глава белорусского режима Александр Лукашенко, решение освободить Тихановского и еще ряд политических заключенных он якобы принял по просьбе президента США Дональда Трампа.
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