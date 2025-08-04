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"Їм немає діла до загибелі українців". Трамп пообіцяв жорсткі тарифи проти Індії

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США значно підвищать тарифи проти Індії, оскільки та продовжує купувати в Росії багато нафти. Делі не хвилює, що це фінансує російську військову машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

За словами американського лідера, Індія закуповує у Росії величезні обсяги нафти і потім перепродує її на світовому ринку з великим прибутком.

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини. У зв'язку з цим я істотно підвищу тариф, який Індія виплачує США", - пообіцяв Трамп.

Варто зазначити, що Індія є другим найбільшим імпортером російської нафти у світі.

Погрози Трампа

Нагадаємо, ще минулого тижня президент США Дональд Трамп заявляв, що з 1 серпня він введе проти Індії тарифи в розмірі 25%.

Такий крок американський лідер пояснив, зокрема, тим, що Індія завжди купувала в Росії більшість свого військового обладнання, а також є одним із найбільших покупців російських енергоресурсів.

При цьому заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер підкреслював, що Індія фінансує війну Росії проти України.

До слова, після 8 серпня американський лідер має запровадити 100% вторинні тарифи проти Росії, оскільки вона не погоджується завершувати війну проти України.

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Російська ФедераціяІндіяДональд ТрампВійна в Україні