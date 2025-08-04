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"Им нет дела до гибели украинцев". Трамп пообещал жесткие тарифы против Индии

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США значительно повысят тарифы против Индии, поскольку та продолжает покупать у России много нефти. Дели не волнует, что это финансирует российскую военную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

По словам американского лидера, Индия закупает у России огромные объемы нефти и затем перепродает ее на мировом рынке с большой прибылью. 

"Им нет дела, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины. В связи с этим я существенно повышу тариф, который Индия выплачивает США", - пообещал Трамп. 

Стоит отметить, что Индия является вторым крупнейшим импортером российской нефти в мире.

Угрозы Трампа

Напомним, еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что с 1 августа он введет против Индии тарифы в размере 25%.

Такой шаг американский лидер объяснил, в частности, тем, что Индия всегда покупала у России большинство своего военного оборудования, а также является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

При этом заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер подчеркивал, что Индия финансирует войну России против Украины.

К слову, после 8 августа американский лидер должен ввести 100% вторичные тарифы против России, поскольку она не соглашается завершать войну против Украины.

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Российская ФедерацияИндияДональд ТрампВойна в Украине