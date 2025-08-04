"Им нет дела до гибели украинцев". Трамп пообещал жесткие тарифы против Индии

Угрозы Трампа

Напомним, еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что с 1 августа он введет против Индии тарифы в размере 25%.

Такой шаг американский лидер объяснил, в частности, тем, что Индия всегда покупала у России большинство своего военного оборудования, а также является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

При этом заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер подчеркивал, что Индия финансирует войну России против Украины.

К слову, после 8 августа американский лидер должен ввести 100% вторичные тарифы против России, поскольку она не соглашается завершать войну против Украины.