Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Їм має бути соромно": Трамп звинуватив ООН у потрійному саботажі

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп поскаржився на "потрійний саботаж" під час своєї участі у Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Білий дім.

За словами Трампа, спочатку раптово зупинився ескалатор, яким він користувався. Пізніше під час виступу у залі перестав працювати телесуфлер, а також було відключено звук.

"Це не випадковість - це потрійний саботаж у ООН. Їм повинно бути соромно. Я надсилаю копію цього листа Генеральному секретарю й вимагаю негайного розслідування", - написав він.

Трамп наголосив, що нічого дивного немає в тому, що ООН "не може виконувати ту роботу, для якої її створили". Він також зажадав зберегти всі записи з камер біля ескалатора, особливо момент натискання аварійної кнопки.

Трамп додав, що у справу вже втрутилася Служба таємної охорони.

Трамп в ООН

Нагадаємо, нещодавно Трамп виступив на Генасамблеї ООН. Однак під час його прибуття та промови трапилась низка курйозів.

Спочатку зупинився ескалатор, яким він підіймався, а вже коли він мав говорити - зламався телесуфлер. Тоді Трамп висміяв ООН, заявив, що він за час свого другого президентського строку завершив сім воєн, а від Організації не отримав допомоги.

"Я навіть не отримав дзвінка від Організації Об'єднаних Націй з пропозицією допомогти в укладенні угоди. Все, що я отримав від ООН - це ескалатор, який піднімаючись, зупинився посередині. А також зламаний суфлер", - посміявся Трамп.

