"Їм має бути соромно": Трамп звинуватив ООН у потрійному саботажі

За словами Трампа, спочатку раптово зупинився ескалатор, яким він користувався. Пізніше під час виступу у залі перестав працювати телесуфлер, а також було відключено звук.

"Це не випадковість - це потрійний саботаж у ООН. Їм повинно бути соромно. Я надсилаю копію цього листа Генеральному секретарю й вимагаю негайного розслідування", - написав він.

Трамп наголосив, що нічого дивного немає в тому, що ООН "не може виконувати ту роботу, для якої її створили". Він також зажадав зберегти всі записи з камер біля ескалатора, особливо момент натискання аварійної кнопки.

Трамп додав, що у справу вже втрутилася Служба таємної охорони.