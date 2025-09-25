"Им должно быть стыдно": Трамп обвинил ООН в тройном саботаже

Президент США Дональд Трамп пожаловался на "тройной саботаж" во время своего участия в Генеральной ассамблее ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
По словам Трампа, сначала внезапно остановился эскалатор, которым он пользовался. Позже во время выступления в зале перестал работать телесуфлер, а также был отключен звук.
"Это не случайность - это тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования", - написал он.
Трамп подчеркнул, что ничего удивительного нет в том, что ООН "не может выполнять ту работу, для которой ее создали". Он также потребовал сохранить все записи с камер возле эскалатора, особенно момент нажатия аварийной кнопки.
Трамп добавил, что в дело уже вмешалась Служба тайной охраны.
Напомним, недавно Трамп выступил на Генассамблее ООН. Однако во время его прибытия и речи случился ряд курьезов.
Сначала остановился эскалатор, по которому он поднимался, а уже когда он должен был говорить - сломался телесуфлер. Тогда Трамп высмеял ООН, заявил, что он за время своего второго президентского срока завершил семь войн, а от Организации не получил помощи.
"Я даже не получил звонка от Организации Объединенных Наций с предложением помочь в заключении соглашения. Все, что я получил от ООН - это эскалатор, который поднимаясь, остановился посередине. А также сломанный суфлер", - посмеялся Трамп.