Їхати неможна навіть на зелений. Водіям нагадали одну важливу заборону

Перехрестя є одними з найнебезпечніших місць на дорогах, де часто трапляються аварії через порушення правил проїзду. Для забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху важливо дотримуватися низки основних правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
Зокрема, водіям забороняється виїжджати на перехрестя, навіть на зелене світло, якщо попереду утворився затор, що може спричинити зупинку посеред перехрестя та створити перешкоду для інших транспортних засобів та пішоходів.
У поліції зазначають, що дотримання цих простих, але важливих правил допоможе знизити кількість аварій і забезпечити безпеку всіх учасників руху.
Водіїв закликають бути уважними за кермом і поважати одне одного на дорозі.
Раніше ми розповідали про те, як правильно здійснити поворот, щоб уникнути штрафу, при зеленій стрілці та додатковій секції світлофора.
Нагадаємо, що водіїв попередили про важливі зміни для водіїв з 1 листопада.
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