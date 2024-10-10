Зелена стрілка або додаткова секція світлофора: як проїхати, щоб уникнути штрафу
Зелена стрілка та додаткові секції світлофора часто викликають плутанину серед водіїв, як новачків, так і досвідчених. Якщо не правильно здійснити поворот, можна отримати штраф у 510 гривень.
РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Борисполя розповідає, як правильно здійснювати поворот та уникнути штрафу.
Поворот праворуч або ліворуч під червоним сигналом світлофора дозволяється лише в двох випадках: коли поруч із червоним сигналом світлофора є зелена стрілка або коли горить додаткова секція світлофора зі стрілкою відповідного напрямку. Важливо пам'ятати, що перед виконанням повороту водій зобов'язаний пропустити пішоходів та транспорт, що рухається з інших напрямків.
Суттєва різниця між зеленою стрілкою та додатковою секцією світлофора полягає в тому, що:
- Зелена стрілка дозволяє виконувати поворот незалежно від сигналу світлофора.
- Додаткова секція світлофора дозволяє поворот лише в тому випадку, якщо вона активна. Якщо додаткова секція не світиться, рух у вказаному напрямі заборонений.
Порушення цих правил призводить до штрафу в розмірі 510 гривень. Водіям слід уважно стежити за світлофорами та дотримуватись правил, щоб уникнути неприємностей на дорозі.
Нагадаємо, водії, які експлуатують несправні транспортні засоби, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Це означає, що на особу можуть бути накладені штрафні санкції. Розмір такого покарання визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Також ми розповідали, що штрафи за порушення правил дорожнього руху необхідно сплатити протягом 15 днів з моменту їх накладення. У деяких випадках можливо сплатити лише половину штрафу, проте, якщо штрафи будуть проігноровані, порушникові може загрожувати значне покарання.
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