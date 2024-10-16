Ехать нельзя даже на зеленый. Водителям напомнили один важный запрет

В частности, водителям запрещается выезжать на перекресток, даже на зеленый свет , если впереди образовалась пробка, что может повлечь за собой остановку посреди перекрестка и создать препятствие для других транспортных средств и пешеходов.

Водители также должны всегда отдавать предпочтение пешеходам и велосипедистам, которые пересекают дорогу при повороте.

Также необходимо соблюдать правила приоритета при движении на регулируемых и нерегулируемых перекрестках.

Водители должны помнить, что в случае подачи сигнала регулятором или включения сигнала светофора, разрешающего движение, они обязаны дать дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также заканчивающим переход пешеходам.

Особое внимание следует обратить на трамваи, а также движущиеся навстречу транспортные средства во время левого поворота, поскольку им нужно отдать предпочтение на дороге.

На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

В полиции отмечают, что следование этим простым, но важным правилам поможет снизить количество аварий и обеспечить безопасность всех участников движения.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и уважать друг друга на дороге.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно совершить поворот во избежание штрафа при зеленой стрелке и дополнительной секции светофора.