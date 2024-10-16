Ехать нельзя даже на зеленый. Водителям напомнили один важный запрет

Перекресток является одним из самых опасных мест на дорогах, где часто случаются аварии из-за нарушения правил проезда. Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения важно соблюдать ряд основных правил.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.
В частности, водителям запрещается выезжать на перекресток, даже на зеленый свет , если впереди образовалась пробка, что может повлечь за собой остановку посреди перекрестка и создать препятствие для других транспортных средств и пешеходов.
В полиции отмечают, что следование этим простым, но важным правилам поможет снизить количество аварий и обеспечить безопасность всех участников движения.
Водителей призывают быть внимательными за рулем и уважать друг друга на дороге.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно совершить поворот во избежание штрафа при зеленой стрелке и дополнительной секции светофора.
Напомним, что водителей предупредили о важных переменах для водителей с 1 ноября.
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