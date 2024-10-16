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Ехать нельзя даже на зеленый. Водителям напомнили один важный запрет

Фото: шеврон полиции (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Перекресток является одним из самых опасных мест на дорогах, где часто случаются аварии из-за нарушения правил проезда. Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения важно соблюдать ряд основных правил.

В частности, водителям запрещается выезжать на перекресток, даже на зеленый свет , если впереди образовалась пробка, что может повлечь за собой остановку посреди перекрестка и создать препятствие для других транспортных средств и пешеходов.

  • Водители также должны всегда отдавать предпочтение пешеходам и велосипедистам, которые пересекают дорогу при повороте.
  • Также необходимо соблюдать правила приоритета при движении на регулируемых и нерегулируемых перекрестках.
  • Водители должны помнить, что в случае подачи сигнала регулятором или включения сигнала светофора, разрешающего движение, они обязаны дать дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также заканчивающим переход пешеходам.
  • Особое внимание следует обратить на трамваи, а также движущиеся навстречу транспортные средства во время левого поворота, поскольку им нужно отдать предпочтение на дороге.
  • На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

В полиции отмечают, что следование этим простым, но важным правилам поможет снизить количество аварий и обеспечить безопасность всех участников движения.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и уважать друг друга на дороге.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно совершить поворот во избежание штрафа при зеленой стрелке и дополнительной секции светофора.

 

 

 

Напомним, что водителей предупредили о важных переменах для водителей с 1 ноября.

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