"Їхали з України". У Росії пенсіонер врізався в автобус з військовими, є постраждалі

У Воронезькій області легковик влетів в автобус, в якому їхали російські військові. Вони поверталися з війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.
За інформацією Telegram-каналу, автобус віз 32 військових, це були контрактники та мобілізовані. Вони прямували з України до Уфи.
Під час поїздки в автобус влетіла "Волга", після чого він впав у кювет. 69-річний водій легковика загинув на місці.
Як уточнює ASTRA, травми отримали дев'ять військовослужбовців, їх госпіталізували.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну в Архангельській області контрактник, який сидів за кермом "КамАЗу", переїхав натовп строковиків.
Внаслідок інциденту двоє солдатів РФ загинули, ще 11 - отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.