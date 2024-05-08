"Ехали из Украины". В России пенсионер врезался в автобус с военными, есть пострадавшие

По информации Telegram-канала, автобус вез 32 военных, это были контрактники и мобилизованные. Они направлялись из Украины в Уфу.

Во время поездки в автобус влетела "Волга", после чего он упал в кювет. 69-летний водитель легковушки погиб на месте.

Как уточняет ASTRA, травмы получили девять военнослужащих, их госпитализировали.