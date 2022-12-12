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Їхали до столиці. Прикордонники затримали двох колаборантів у Київській області

Ілюстративне фото: прикордонники затримали двох колаборантів у Київській області (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники затримали двох колаборантів у Київській області. Вони хотіли приїхати до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За інформацією прикордонників, затриманими виявилися чоловік 1994 року та жінка 1967 року народження. Колаборант - уродженець Єнакієвого, у його телефоні знайшли компрометуючі матеріали російського спрямування, багато номерів операторів РФ та аудіофайли російської пропаганди.

Листування затриманих колаборантів у соцмережах (dpsu.gov.ua)

При цьому у колаборантки - уродженки РФ, яка майже все своє життя прожила в Україні, - прикордонники виявили файли російської пропаганди та номери операторів країни-агресора. Вона прямувала до Польщі.

У ДПСУ зазначають, що затриманих передали працівникам Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харківській області викрили колаборантів . Ними виявились керівники навчальних закладів.

Також ми писали, щоу Херсоні правоохоронці виявили повний список колаборантів, які служили у поліції окупантів.

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