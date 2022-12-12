RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ехали в столицу. Пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области

Иллюстративное фото: пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области. Они хотели приехать в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По информации пограничников, задержанными оказались мужчина 1994 и женщина 1967 года рождения. Коллаборант - уроженец Енакиево, в его телефоне нашли компрометирующие материалы российского толка, много номеров операторов РФ и аудиофайлы российской пропаганды.

Переписки задержанных коллаборантов в соцсетях (dpsu.gov.ua)

При этом у коллаборантки - уроженки РФ, которая почти всю свою жизнь прожила в Украине, - пограничники обнаружили файлы российской пропаганды и номера операторов страны-агрессора. Она направлялась в Польшу.

В ГПСУ отмечают, что задержанных передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области разоблачили коллаборантов. Ими оказались руководители учебных заведений.

Также мы писали, что в Херсоне правоохранители обнаружили полный список коллаборантов, служивших в "полиции" оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевская областьЕнакиевопограничная служба